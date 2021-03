GCM de Itapevi acaba com festas e fecha bares e tabacarias no fim de semana

Neste fim de semana, em meio à pandemia e às novas medidas de restrições para tentar frear a disseminação da covid-19, foram registrados diversos pontos de aglomeração em Itapevi. Entre sexta-feira e domingo (14), vários estabelecimentos comerciais, entre bares e tabacarias foram fechados durante a Operação Noite Tranquila, da GCM.

Durante a ação, sete bares e três tabacarias foram fechados. Um comércio no Jardim Briquet foi lacrado e outro, no Monte Serrat, foi multado. A GCM orientou ainda outros sete estabelecimentos a fecharem por funcionarem com irregularidades.

Os GCMs também dispersaram aglomerações em quatro residências no município. Na operação, ao menos 350 pessoas foram abordadas, um carro, duas motocicletas e três caixas de som foram apreendidas. Também foram aplicadas cinco multas de trânsito.

Foram realizadas fiscalizações nos bairros de Amador Bueno; nos Jardins São Carlos, Briquet, Paulista, Vitápolis; no Alto da Colina, na Vila Dr. Cardoso, Cohab; nas Vilas da Paz e Gióia; nas Chácaras Santa Cecília; e nos Parques Suburbano e Mira Flores.

As ações da Operação Noite Tranquila acontecem em todos os bairros de Itapevi sem aviso prévio, exatamente para flagrar irregularidades. Na fase Vermelha do Plano São Paulo, elas acontecem de sexta a domingo, a partir das 21h. Neste fim de semana, com as medidas ainda mais restritivas anunciadas pelo governo estadual, as operações começaram às 14h e foram até às 2h.

Denuncie

A Operação Noite Tranquila é realizada pela ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), Canil e ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta) e conta com o apoio das equipes de plantão das corporações envolvidas, da Polícia Militar e do Setor de Fiscalização de Postura de Itapevi.

Para denunciar bailes funks, aglomerações e qualquer tipo de irregularidade em meio à pandemia, a população pode entrar em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal) pelos telefones 153 e pelo 190 da Polícia Militar, todos com atendimento 24h.

