GCM de Itapevi amplia pontos de patrulhamento fixo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi tem mapeado pontos estratégicos para realizar rondas fixas e coibir a criminalidade.

Desde o início de 2017, a Guarda já efetuava rondas fixas na rotatória da Cohab, de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h30. Eram realizados também patrulhamentos também na Rua Agostinho Ferreira Campos, de segunda a sábado, das 17h às 19h, além do policiamento intensificado com a instalação da Fenoit (Feira Noturna), que acontece todas as quintas-feiras. Outra via que recebia atenção policial era a Rua Isola Belli Leonardi, de segunda a sábado, das 17h às 19h.

Além destes locais, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, passou a realizar rondas fixas nos seguintes pontos estratégicos:

1) Arena Vitápolis: o policiamento preventivo acontece todos os dias 24 horas. Uma viatura estaciona por 30 minutos no local e circula por outros 30 minutos na região;

2) Corredor Oeste recebe patrulhamento 24 horas;

3) Terminal Rodoviário: as rondas são realizadas todos os dias da semana, das 17h às 20h30;

4) Rotatória do Parque Suburbano: rondas de segunda a sábado, das 17h às 20h30

5) ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) realiza o patrulhamento preventivo pelo Centro, de segunda a sábado, das 17h às 20h30;

6) Canil faz patrulhamento preventivo com cães no Centro, de segunda a sábado, das 17h às 20h30; e

7) Km 34 da SP-029 (Rodovia Cel.PM Nelson Tranchesi), em frente ao CLI, de segunda a sábado, das 5h30 às 8h30, 12h às 13h, das 17h30 às 20h30.

“São locais onde há maior concentração de pessoas, maior movimento de carros e de mercadorias, consequentemente. É natural que com cada vez melhor estrutura e capacidade de atuação não descartamos a ampliação de novos pontos de rondas que colaborem ainda mais com a redução de crimes na cidade”, explica o comandante da corporação, Humberto Araújo.

“Estamos fortalecendo as ações voltadas ao patrulhamento preventivo, pois a segurança se faz com estratégia e ocupação do espaço público”, reforça o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Kleber Maruxo.

Mais armamentos

No início de julho, a Guarda Civil Municipal recebeu 231 novas jaquetas impermeáveis e seis espingardas calibre 12. As entregas foram complementares às novas viaturas e armamentos recebidos em fevereiro deste ano pela corporação, quando a GCM também realizou a formatura da primeira turma da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), uma unidade especial da Guarda Civil Municipal composta por 35 agentes da corporação.

Além da ROMU, a corporação conta com unidades de Patrulha Preventiva, Ronda Escolar, Patrulha de Trânsito, Patrulha Maria da Penha (em cooperação com a Delegacia da Mulher) e Rondas Ostensivas com Motocicletas (ROM).

Atualmente, a GCM tem um efetivo de 231 agentes. Em aproximadamente dois meses, a Prefeitura deve abrir novo concurso público para várias áreas da administração, incluindo a Guarda Civil Municipal.