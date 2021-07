GCM de Itapevi está desaparecido

O guarda civil municipal de Itapevi Edimar Ferreira está desaparecido desde a manhã de terça-feira (6).

Ele foi visto pela última vez por volta das 9h, em seu Ford Ka preto de placa DRC 0416.

Quem tiver informações que possam levar ao encontro de Edimar, por favor entre em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou com a GCM de Itapevi, (11) 4141-0474, 4143-9199, 153 ou 199.

