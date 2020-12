GCM de Itapevi reforça policiamento com Operação Natal Seguro a partir desta segunda (7)

A Prefeitura de Itapevi inicia, nesta segunda-feira (7), a tradicional Operação Natal Seguro, com o objetivo de oferecer mais segurança à população no período de compras de final de ano. Coordenada pela Guarda Civil Municipal, a ação de policiamento ostensivo seguirá até o dia 31 de dezembro.

publicidade

O patrulhamento será reforçado de segunda a sábado, das 8h às 22h, principalmente nos pontos comerciais. No domingo, a operação vai até as 20h. Na semana do Natal, de 23 de dezembro e 27 de janeiro, o policiamento preventivo e ostensivo será realizado no mesmo horário, exceto no dia 23, quando o policiamento será feito até as 0h.

O policiamento será realizado com patrulhamento a pé, ROM (Ronda Ostensiva com Motocicletas), Divisão do Canil, ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e demais viaturas da corporação. O comando da Guarda estima que aproximadamente 30 homens devem atuar diariamente na operação.

publicidade

Os locais que receberão atendimento da GCM são: Terminal Rodoviário de Itapevi, Ita Shopping Centro, avenidas Presidente Vargas, Cesário de Abreu até a Rubens Caramez e vias adjacentes. As equipes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) intensificarão a sinalização no centro expandido. Haverá ainda uma base móvel montada na Praça Carlos de Castro.

…

Leia também: Dono de lava rápido é executado em Itapevi