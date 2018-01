GCM de Osasco apreende grande quantidade de drogas no Jardim Pestana

Na semana passada, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Osasco aprendeu grandes quantidades de drogas em ações conjuntas com o Departamento de Controle Urbano (DCU) da Prefeitura, no Jardim Pestana.

Durante a ronda do dia 13/01, feita na Rua Aristides Beline, a guarda percebeu um indivíduo com atitudes suspeitas que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga deixando cair uma sacola plástica contendo 18 invólucros de maconha e R$ 60,00 reais em dinheiro.

Já no dia 17/01, o Núcleo de Operações Especiais (NOE) da GCM Osasco, junto ao DCU, localizou, em cima do telhado de uma residência, um pacote com 669,19 gramas de maconha e uma agenda com anotações que possivelmente era utilizada para a contabilidade do tráfico de entorpecentes. Após as buscas, não encontraram o proprietário da residência.

Todas as substâncias foram encaminhadas para o 01º Distrito Policial, onde foram registradas em Boletim de Ocorrência.