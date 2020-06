GCM de Osasco completa 30 anos

A Guarda Civil Municipal de Osasco completou 30 anos nesta quinta-feira (18). Neste ano, devido a pandemia do novo coronavírus, o aniversário da corporação não pôde ser celebrado com a tradicional solenidade que acontece anualmente em frente ao Paço Municipal.

O efetivo da Guarda Municipal é composto, atualmente, por 532 agentes preparados e treinados para atender as ocorrências na cidade. A instituição é uma aliada da Polícia Civil e Militar no combate à criminalidade no município.

“Eu tenho muito orgulho dessa corporação. Vocês são muito queridos pela nossa cidade. Vida longa a todos. Que Deus os proteja na entrada e na saída”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins em visita à sede da GCM.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, desde que foi criada, em 18 de junho de 1990, a GCM de Osasco conseguiu reduzir os índices de criminalidade no município.

Segurança em Osasco

Nos últimos três anos, a Prefeitura de Osasco fez investimentos voltados à segurança dos osasquenses. Além de aumentar o orçamento destinado à segurança pública, implantou o Centro de Operações Integradas (COI), que tem mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade; fez a aquisição de novos armamentos e viaturas e criou a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Recentemente, o prefeito sancionou também o projeto de lei que cria o Projeto Guardiã Maria da Penha, que é executado pela GCM de Osasco. A administração municipal destinou uma viatura exclusiva para este programa, que acompanha mulheres vítimas de violência no município.