GCM de Osasco distribui pulseirinhas de identificação a crianças no calçadão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco distribuiu nesta sexta-feira, 11, pulseirinhas de identificação a crianças no calçadão da rua Antonio Agu, maior polo comercial da região e um dos maiores do estado, no Centro da cidade.

O objetivo da ação é garantir a segurança das crianças e dar mais tranquilidade aos pais. Para que isso ocorra, os responsáveis dos pequenos deverão incluir informações nas pulseiras e, caso as crianças se afastem deles, fica mais fácil localizá-las.

A distribuição das pulseirinhas em períodos de maior movimento de compras no polo comercial osasquense começou em dezembro do ano passado.

Criança localizada

Na época, a medida ajudou na localização de um garoto de oito anos que havia se perdido do pai. A pulseira colocada no braço dele continha o telefone celular e o nome do responsável. Com isso, ao ser localizado e com base nas informações registradas em sua pulseira, os guardas fizeram contato com seu pai, que o retirou na Base Móvel da GCM estacionada no Calçadão de Osasco.