GCM de Osasco faz homenagem a estudante que morreu após passar mal na escola

O sábado (2) foi de comoção de homenagens durante o sepultamento de Vinícius Pereira, que morreu aos 17 anos, após passar mal na Escola Estadual Fanny Monzoni Santos, na Vila Yolanda, em Osasco.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco homenagearam o jovem durante o enterro. Vinícius sofreu uma convulsão, não resistiu e faleceu na escola, de acordo com a Polícia Militar. O caso foi registrado no 8° DP da cidade, como morte natural.

Nas redes sociais, a direção da escola manifestou pesar pela perda. “Nós da equipe escolar nos solidarizamos com seus familiares,amigos e colegas durante esse momento de dor. Fica conosco as boas memórias dfa vivência com o Vinícios, dentro e fora da sala de aula”, diz a nota.

