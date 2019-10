GCM de Osasco liberta casal de sequestro

Na madrugada de sábado (12), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco libertou um casal que era feito refém por criminosos dentro de seu carro, no Jardim Belmonte.

De acordo com a GCM, em patrulhamento pelo bairro, guardas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) desconfiaram do nervosismo dos ocupantes de um Ix 35.

Após os agentes de segurança fazerem sinal de parada, o motorista acelerou e começou a fugir. Três bandidos desceram do carro ainda em movimento e fugiram à pé, na rua Fantino Campioto, e o veículo bateu em uma árvore.

Publicidade

Ao se aproximar do veículo, os GCMs encontraram uma mulher no banco traseiro e um homem no porta-malas. Bastante assustados, eles informaram que haviam sido sequestrados em uma rua próxima.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro dos criminosos por denunciar ao Disque Denúncia 181, com anonimato garantido.