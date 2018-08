GCM de Osasco prende “casal do pó” no Pestana

Um casal com 51 eppendorfs de cocaína e sete tabletes de maconha foi preso esta semana pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco.

Em patrulhamento pela rua Aristides Bellini, no Pestana, os agentes da GCM cruzaram com um Ford Ka, ocupado por uma mulher, que demonstrou nervosismo com a aproximação dos GCMs.

A equipe decidiu questionar a motorista, que caiu em contradições. Por conta disso, os GCMs revistaram o veículo e fizeram buscas nas proximidades. Dentro do carro encontraram R$ 291,00 e, nas proximidades, a droga que estava com o casal.

Eles foram conduzidos ao 1° DP para averiguação e apreciação da autoridade de plantão que, após constatação das drogas pelo instituto de criminalística, ratificou voz de prisão para ambos. O veículo foi apreendido no 1° DP.