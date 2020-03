GCM de Osasco recebe espingardas calibre 12 e drone para reforçar combate à criminalidade

Na quinta-feira (5), o comando da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco recebeu 14 novas espingardas calibre 12, compradas com recursos municipais, e um drone equipado com alta resolução de foto e vídeo, doado pelo Ministério Público do Estado.

O drone será usado para monitorar eventos com grande concentração de público e avaliação de áreas de risco e incidência de criminalidade, explica a GCM.

Além disso, no mês passado a Prefeitura entregou 130 novas pistolas 380 para a Guarda Municipal. As armas contam com capacidade para 18 tiros, o que favorece o trabalho dos GCMs em grandes operações.

A ação reforça os investimentos da Administração na área de segurança pública nos últimos três anos. Além de aumentar seu orçamento em segurança de R$ 44 milhões para R$ 77 milhões, o maior na história de Osasco, a Prefeitura implantou o COI (Centro de Operações Integradas), com mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas em diversos pontos da cidade, adquiriu novas e potentes viaturas e criou a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), treinada pela ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).