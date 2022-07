GCM de Osasco recupera carga e veículo do Mercado Livre roubados no Rochdale

GCM de Osasco recupera carga e veículo do Mercado Livre roubados no...

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da GCM de Osasco localizou um veículo do Mercado Livre, que havia sido roubado no Jardim Rochdale. Caso ocorreu na sexta-feira (22).

A equipe recebeu a informação sobre o roubo via Centro de Operações Integradas (COI). Minutos depois, por meio do monitoramento de câmeras, o veículo foi encontrado abandonado na avenida Franz Voegelli, no Jardim Wilson.

O veículo foi levado ao 3° DP de Osasco, onde o proprietário prestava queixa do roubo, e teve a van e a mercadoria recuperadas. Até o momento, os responsáveis pelo crime não foram presos.

