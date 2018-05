GCM de Osasco retoma Operação Amanhecer Seguro, para combater roubos pela manhã

A Guarda Civil Municipal de Osasco retomou, nesta segunda-feira, 21, a operação Amanhecer Seguro nos bairros de Osasco. O objetivo da operação é combater os crimes, principalmente roubos e furtos de celulares que acontecem nas vias públicas, pontos e terminais de Osasco, trazendo insegurança para os trabalhadores.

As equipes iniciam a operação às 4 horas, rondam pelos terminais de ônibus e as principais vias. As equipes contam com o apoio dos motociclistas da GCM, que também percorrem pontos estratégicos, para garantir a segurança dos trabalhadores e estudantes. Durante a ação, são abordados veículos, motos e transeuntes.

Os motociclistas fazem parte do grupo estratégico das Rondas Operacionais com Motocicletas (ROMO) e rondam cerca de 70 ruas por operação. De acordo com o comando da GCM, as equipes são deslocadas conforme dados de índice de violência e a cada manhã estão em um bairro diferente.

Reunião

A Operação Amanhecer Seguro é uma das ações definidas após reunião entre as forças de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, ocorrida na quinta-feira, 17, com o prefeito Rogério Lins.