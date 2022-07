GCM e bombeiros resgatam cachorro que caiu dentro de bueiro em Osasco; vídeo

O Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal de Osasco salvaram a vida de um cachorro que caiu dentro de um bueiro, nas proximidades do Parque Georgina, na manhã de sábado (23).

A tutora do animal foi até a base da Ronda Escolar para pedir ajuda aos guardas. A equipe acionou o Corpo de Bombeiros após verificar a situação do cachorrinho, que teria entrado no buraco por uma das manilhas que passa pelo parque.

Os guardas e os bombeiros tiveram de cavar uma parte do terreno para fazer o resgate. O cachorro foi retirado do bueiro e entregue à tutora, que agradeceu aos envolvidos na ação.

Assista ao vídeo: