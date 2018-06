GCM e Demutran preparam operação especial para o Arraiá Barueri

O Arraiá Barueri acontecerá neste sábado e domingo, em frente ao Ginásio José Corrêa, com destaque para “O Grande Encontro”, show com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, neste sábado, às 20h.

Para evitar acidentes e diminuir o impacto do trânsito local, o Demutran estará presente com um efetivo de 40 agentes no entorno do local.

Em todo o perímetro entre o Ginásio e a Câmara Municipal não será permitida a circulação de veículos. “Orientamos a todos que utilizem o transporte público ou serviços de carros privados. Isso diminuirá os riscos de acidentes pós-festa, quando muitos fazem uso de bebidas alcoólicas e depois voltam para casa dirigindo”, ressalta o diretor operacional do Demutran, Johe Chouzende.

O inspetor Alberto Euflauzino Correia, responsável pela 1ª Companhia da Guarda Municipal de Barueri, diz que haverá um efetivo de quase 80 agentes da corporação durante o evento.

Os agentes de segurança destacam ainda que, apesar do reforço no patrulhamento, sempre em grandes eventos é importante se manter atento aos celulares e outros objetos pessoais.