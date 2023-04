GCM e Polícia Militar fazem operação especial nas escolas de Osasco nesta quinta (20)

Nesta quinta-feira (20), a Guarda Civil de Osasco e a Polícia Militar realizam um patrulhamento especial para o reforço na segurança das escolas públicas e particulares do município. As equipes contarão com apoio da Polícia Civil no registro de eventuais ocorrências.

publicidade

As forças de segurança iniciaram o patrulhamento às 6h, considerando o deslocamento de estudantes para as suas unidades de ensino.

A ação visa garantir tranquilidade aos pais, estudantes, professores e demais funcionários das unidades escolares.

publicidade

Em Osasco, as escolas da rede municipal contam com câmeras que são acompanhadas na Central de Monitoramento. Também a partir desta quinta-feira (20), entra em funcionamento nas escolas municipais o “botão do pânico”, que pode ser acionado via aplicativo pelo gestor, em casos de emergência.