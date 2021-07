GCM encerra pancadão e “rolezinho” de motos com 800 pessoas no Jardim Conceição, em Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) e equipes da ROMU interromperam um pancadão que reunia aproximadamente 800 pessoas no Jardim Conceição, em Osasco, na noite deste domingo (18).

Além de fechar a via, as pessoas que frequentavam o evento clandestino promoviam perturbação de sossego dos moradores do entorno, com música alta e exibição de motos com manobras perigosas. Ao menos 200 motos havia no local. Bombas de efeito moral foram usadas para dispersar a multidão.

De acordo com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), a cidade tem registrado baixa nos indicadores da pandemia. No entanto, a fiscalização para combater eventos clandestinos durante a pandemia continua intensificada como medida de combate à disseminação da covid-19.

