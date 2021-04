GCM encerra pancadões e apreende carro neste fim de semana em Itapevi

Itapevi teve mais um final de semana agitado em meio à pandemia. Neste sábado e domingo, dias 17 e 18, a Operação Noite Tranquila dispersou aglomerações e colocou fim em festas clandestinas em vários bairros.

publicidade

Durante a operação, realizada por equipes do Setor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar, foram fiscalizados 23 locais. Um bar e um veículo foram multados e três aparelhos de som e um carro foram apreendidos. Também foram orientados a fechar três bares, quatro residências, dois sítios e uma adega por perturbação do sossego.

Duas residências receberam multas por som alto e dois bailes funks foram interrompidos, um deles em um sítio na Estrada Elias Alves da Costa, no Parque Boa Esperança, e outro na Estrada Alta, no Jardim Briquet. Este último tinha cerca de 80 pessoas aglomeradas e som alto perturbando a vizinhança.

publicidade

Os bairros fiscalizados pela operação foram Parque Suburbano, Parque Santo Antonio, Jardim Rosemary, Bairro dos Abreus, Jardim Briquet, Chácara Vitápolis, Jardim São Carlos, Jardim Maristela, Alto da Colina, Vila Dr. Cardoso, Refúgio dos Pinheiros, Amador Bueno, Jardim Santa Rita e Chácara Santa Cecília.

Denuncie

publicidade

Para denunciar bailes e qualquer tipo de irregularidade em meio à pandemia, a população pode entrar em contato com a GCM pelo telefone 153 e ou com a PM pelo 190 – todos com atendimento 24 horas por dia.

EM CARAPICUÍBA// GCM acaba com festa clandestina no Parque da Aldeia