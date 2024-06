GCM estoura casebre em comunidade de Itapevi, apreende drogas e dá prejuízo de R$ 40 mil ao tráfico

A Guarda Civil Municipal de Itapevi fez uma grande apreensão de drogas durante patrulhamento nos bairros Alto da Colina e Parque Boa Esperança, nesta quarta-feira (5). Com a ação, o tráfico de entorpecentes na região teve um prejuízo estimado em R$ 40 mil.

publicidade

Ao entrarem em uma comunidade, as equipes se depararam com um suspeito que estava em frente a um imóvel e fugiu em direção a uma área de mata. Ele ainda não foi localizado. Com a ajuda do cão farejador Artemis, os guardas localizaram uma grande quantidade de drogas dentro do casebre.

Foram apreendidos 23 mil eppendorf de cocaína, 2690 invólucros, além de seis balanças de precisão e uma seladora. Uma motocicleta que estava no local foi recolhida e encaminhada ao pátio de Itapevi.