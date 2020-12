GCM faz operação especial contra pancadões neste Natal e Ano Novo em Itapevi

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi vai realizar nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, ações de saturação nos bairros com maior incidência de perturbação do sossego, com os chamados “pancadões” ou festas com grandes aglomerações.

publicidade

A iniciativa contará ainda com apoio de caminhão guincho do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) para apreender motocicletas e demais veículos por infrações de trânsito ou outros delitos.

A medida entra em acordo com as novas restrições às atividades econômicas não essencial anunciadas nesta terça-feira (22), pelo governo do estado, para frear o avanço da pandemia de Covid-19 nas próximas semanas. Todas as regiões do estado estão em alerta devido ao aumento de casos, internações e mortes em decorrência do novo coronavírus.

publicidade

Com caráter imediato e temporário, entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro, haverá retorno à Fase Vermelha do Plano São Paulo em todo o estado. Nesses dias, somente atividades essenciais poderão funcionar.

Fica definido também que o atendimento presencial fica proibido em shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais. Farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, lavanderias e serviços de hotelaria estão liberados.

publicidade

As ações da GCM acontecerão em todos os bairros da cidade sem prévio aviso, exatamente para flagrar irregularidades. A operação será realizada pela ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), Canil e ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta) e contará com o apoio das equipes de plantão das corporações envolvidas, da Polícia Militar e do Setor de Fiscalização de Postura do município.

Como denunciar

Para denunciar bailes e qualquer tipo de incidente ou irregularidade, a população pode entrar em contato com a GCM pelos telefones 153 e pelo 190 da Polícia Militar – todos com atendimento 24 horas por dia.