GCM fecha bares e acaba com festas clandestinas neste fim de semana em Carapicuíba

No fim de semana em que Carapicuíba registrou 118 mortes por coronavírus e mais de 2 mil casos com confirmação da doença, de acordo com último boletim divulgado pela Prefeitura, a Guarda Civil Municipal encontrou bares funcionando com as portas fechadas e dezenas de pessoas aglomeradas em festas.

No sábado (20), a GCM dispersou mais de 30 pessoas reunidas dentro de um bar, no Jardim Ana Estela, que funcionava com as portas fechadas mesmo com o decreto da quarentena contra o novo coronavírus.

Carapicuíba iniciou a reabertura gradual dos comércios no dia 15 de junho. No entanto, bares ainda não estão liberados para reabrir. Ainda assim, na Vila Bela, os guardas atenderam outra ocorrência. Desta vez, mais de 100 pessoas estavam aglomeradas em outro estabelecimento.

Os chamados para conter perturbação de sossego foram constantes durante todo o fim de semana. A GCM também foi chamada na rua Martinópolis, no Jardim Ampermag, no Campo do Bahia, que fica no Jardim Tonato, no Jardim Ana Estela e na Cohab.

Denuncie

Para denunciar perturbação de sossego e aglomerações durante a quarentena contra o novo coronavírus, basta entrar em contato com a GCM de Carapicuíba, no telefone (11) 4183-5229 ou para a Polícia Militar, no 190.