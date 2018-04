GCM lacra depósito irregular que abastecia dogueiros no Centro de Osasco

Na sexta-feira, 20, a Guarda Civil Municipal de Osasco (GCM), em ação conjunta com o Departamento de Controle Urbano e a Vigilância Sanitária, lacrou um depósito irregular de alimentos e produtos frutos de contrabando, que funcionava ao lado do antigo albergue, na Avenida Maria Campos, no Centro.

A ação se deu após denúncias anônimas. As equipes foram ao local e encontraram produtos alimentícios vencidos e armazenados de forma indevida, além de produtos contrabandeados, provavelmente comercializados no Calçadão da Rua Antonio Agú.

Segundo o Inspetor Maidana, que comandou a operação, o responsável pelo prédio permitiu o acesso das equipes, sem oferecer resistências. “Nós montamos a operação em cima de denúncias anônimas, e viemos para fazer a vistoria. Ao chegar, conversamos com o responsável pelo local que nos deu acesso. Quando entramos, nos deparamos com produtos piratas, além de alimentos estragados e outros armazenados de forma incorreta”, disse o Inspetor.