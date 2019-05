GCM que reagiu e matou assaltante recebe homenagem na Câmara de Osasco

O guarda civil municipal que reagiu a uma tentativa de assalto e baleou e matou um assaltante em um posto de gasolina na região do Jardim Conceição deve receber Moção de Reconhecimento na Câmara de Osasco.

A homenagem foi proposta pelo vereador Alex da Academia (PDT) e está na Ordem do Dia para ser votada pelos parlamentares.

O caso aconteceu no dia 29 de abril. O guarda abastecia o carro no estabelecimento, na rua Pernambucana, quando três criminosos chegaram e anunciaram o assalto.

Eles foram até o carro do GCM, que estava uniformizado, e tentaram tomar a arma dele, que reagiu. O agente de segurança trocou tiros com os bandidos e atingiu um deles, um jovem que morreu no local.

O guarda foi atingido na perna na troca de tiros com os assaltantes e está em recuperação.

