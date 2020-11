GCM se fingiu de morto para não ser executado por bandidos em Carapicuíba

Após ter sido baleado em uma tentativa de assalto, um Guarda Civil Municipal se fingiu de morto para não ser executado por criminosos em Carapicuíba. O caso aconteceu no dia 25 de outubro, por volta das 5h da manhã, quando o guarda estava a caminho do trabalho.

Imagens de uma câmera de monitoramento registram o momento em que os criminosos passam em uma moto. Em seguida, o GCM aparece descendo de sua moto, já baleado, e cai na calçada. Segundos depois, os bandidos retornam ao local para checar se a vítima está morta e vão embora.

Em uma ligação feita após o ocorrido, o guarda pede socorro. “Me ajuda alguém, estou baleado. Tentaram me roubar aqui, estou baleado, me ajuda, liga para polícia, eu sou polícia”, disse o GCM desesperado. Na tentativa de latrocínio, ele levou um tiro que atingiu as nádegas e perfurou o fêmur.

“Mesmo baleado, eu consegui andar uns 10 metros. Caí com a minha moto e me fingi de morto com medo deles voltarem. E foi o que aconteceu, logo após alguns segundos, eles retornaram, apontaram, olharam pra mim, falaram alguma coisa e foram embora. Graças a Deus porque se eles reconhecessem que eu estava vivo, eles tinham me matado”, afirma o GCM, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da Band TV.

“A minha primeira reação: vou morrer porque se eles me identificarem como guarda municipal, a primeira coisa que eles iam fazer era me matar, levar a minha moto e me matar. Eu só pensei na minha família, nos meus filhos e na minha esposa”, finaliza o GCM, que após duas semanas da ocorrência ainda não consegue andar.