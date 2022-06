GCMs da região discutem a criação de gabinete de segurança para o Cioeste

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) recebeu nesta quarta-feira (8), em sua sede em Barueri, comandantes e representantes de Guardas Civis Municipais de Osasco, Barueri, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba, Araçariguama, Santana de Parnaíba, São Roque, Pirapora do Bom Jesus e Embu-Guaçu (município convidado).

publicidade

O objetivo da reunião era iniciar um diálogo sobre a implantação de ações, capacitações e projetos na área de segurança em âmbito regional.

O grupo, organizado pelo inspetor Miguel Arcanjo Maidana, comandante da GCM de Osasco, foi recebido pelo diretor de Comunicação Mauro Sérgio Santos; pelo diretor de Projetos Carlos Abrão; pela assessora Letícia Galdino; pelo diretor jurídico, Caian Zambotto; e pelo diretor de relações empresariais, Valdir Baptista.

publicidade

Na ocasião, os agentes elencaram projetos como a volta de um sistema integrado de comunicação e monitoramento entre as Guardas de todas as cidades, a criação de um centro de formação e treinamento, a padronização de regulamentos, a realização de trabalhos nas divisas e intercâmbio para aprimorar boas práticas, além de defenderem os planos de carreira nas Guardas, as garantias jurídicas dos agentes e também sobre questões estatutárias e oferecimento de atendimento psicológico regional para os agentes.

Foi debatido também a criação de um GT (grupo de trabalho) de Segurança Pública dentro do Cioeste. “Esta casa também é de vocês. Precisamos de iniciativas deste grupo, que é especialista, e daremos todo o suporte para as reuniões acontecerem e avançarem”, disse o diretor de comunicação, Mauro.

publicidade

Sobre início de um processo de regionalização, Carlos Abrão falou sobre a realização de um evento com representantes das Guardas da região, para que cada um pudesse explicar como funciona a corporação de seu município. Também propôs um manual de procedimentos operacionais, com protocolo de abordagem comum e a criação de um evento maior das entidades de segurança civil municipal da região, como um simpósio ou congresso, entre outras medidas.

Segundo a entidade, as próximas reuniões voltadas à segurança pública já entraram na agenda do Cioeste e deverão contar com participantes de mais cidades.