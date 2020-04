GCMs encontram duas crianças que estavam desaparecidas em Santana de Parnaíba

Duas crianças, de sete e cinco anos, que passaram horas desaparecidas, foram encontradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Santana de Parnaíba, na última sexta-feira (17).

Ao receber a chamada do desaparecimento dos meninos, a GCM deu início às buscas nos arredores do bairro Suru. A ação contou com o auxílio dos cães do Canil da GCM.

Após cinco horas de buscas, os meninos foram encontrados. “Conseguimos localizar as crianças no interior de uma residência vizinha, onde a proprietária não se encontrava no local. Elas estão bem e já estão com os pais”, disse um dos GCMs que participou da ação.

