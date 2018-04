GCMs filmados agredindo jovem em Osasco podem responder por tortura e abuso de autoridade

Afastados das ruas pela Prefeitura de Osasco, que abriu sindicância que pode render até expulsão da GCM, os guardas municipais filmados agredindo um jovem de 15 anos na quadra de uma escola da cidade na semana passada podem responder ainda por abuso de autoridade e prática de tortura em inquérito.

É o que afirmou Ariel de Castro Alves, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, à TV Globo. O órgão pediu a instauração de um inquérito sobre o caso na Polícia Civil.

Um boletim de ocorrência contra os GCMs deve ser registrado nesta segunda-feira, 30. “Segundo a mãe informou ao Conselho Tutelar, no dia dos fatos eles estiveram no pronto-socorro, foi feito o raio-x da cabeça do adolescente e foi constatada uma lesão corporal leve”, disse Ariel de Castro Alves.

A agressão ao jovem ocorreu na quarta-feira, 25, na quadra poliesportiva da EMEF Anésio Cabral, e foi filmada e compartilhada nas redes sociais. As imagens mostram um guarda dando tapas e chutes no jovem e outro, em lado oposto, levantando e engatilhando uma arma.

Assista abaixo: