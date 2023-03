Gelato Borelli chega a Osasco

A rede Gelato Borelli abre as portas de sua primeira unidade em Osasco na terça-feira (7), a partir das 16h. O espaço está localizado no SuperShopping Osasco e oferece um ambiente acolhedor que remete aos melhores pontos turísticos da Itália, terra natal do gelato.

Com o ‘DNA italiano’ em sua produção, os gelatos da marca são referência em todo o país. Além dos gelatos, carro-chefe e de produção diária e artesanal, a loja conta com um cardápio de cafés e cremes diversos para agradar todo o público.

A Gelato Borelli de Osasco é do mais novo franqueado, o empresário Pedro Pimenta, palestrante internacional, CEO e co-fundador da Da Vinci Clinic, marca referência em próteses ortopédicas e autor do bestseller “Superar é Viver”.

Neste ano, a Gelato Borelli completa 2023 anos e ultrapassa a marca de 100 lojas vendidas no país, sendo a maior franquia de gelato do Brasil.