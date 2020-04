Gelso Lima deixa o Podemos e vai coordenar campanha de Lindoso a prefeito de Osasco

Um dos principais articuladores políticos da região, Gelso Lima deixou o Podemos, do prefeito Rogério Lins, que tentará reeleição, para se dedicar à pré-campanha de Dr. Lindoso (Republicanos) à Prefeitura de Osasco.

Gelso também abriu mão da presidência da Prodam – Empresa de Tecnologia da Informação da Prefeitura de São Paulo, cargo que ocupava por indicação do seu agora ex-partido.

A próxima legenda do político ainda não está definida. Ele está mais próximo do PSC e uma reunião com presidentes de partidos ainda na noite deste sábado (4) vai definir a questão.

“Tenho Imensa gratidão por tudo que a Renata [Abreu – presidente nacional do Podemos e deputada federal] fez por mim. Mas a falta de alinhamento com o atual prefeito de Osasco me fez tomar essa decisão”, afirmou Gelso Lima.

Além de presidente da Prodam, ele já comandou secretarias municipais em Osasco, como Governo, Saúde, Assistência Social e Indústria e Comércio e Abastecimento.