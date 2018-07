Gelso Lima: “Não adianta votar em candidatos de fora que nunca vão aparecer por aqui”

O ex-secretário municipal de Governo, Gelso Lima (Podemos), pré-candidato a deputado estadual, reuniu na noite de terça-feira (3), no Centro de Osasco, mais de 200 lideranças políticas para discutir os rumos e desafios das eleições deste ano.

Na oportunidade, Gelso Lima ratificou a defesa do voto distrital, ressaltando que, na última eleição, dos 570 mil eleitores de Osasco, apenas cerca de 200 mil votos foram para candidatos do município.

“Mais de 370 mil foram para candidatos de fora, além de brancos, nulos e abstenções. Muitos não têm compromisso com Osasco. A nossa região precisa estar representada. Não adianta a gente votar em candidatos de fora que nunca vão aparecer por aqui”, afirmou o pré-candidato a deputado estadual.

“O primeiro desafio nosso é tentar concentrar os votos da região, que são dois milhões de votos aqui na região Oeste, nos candidatos que representarão esta região. Eu me candidato a isto, representar essa região”.

Gelso Lima complementou: “Vou precisar da ajuda de muita gente. Minha estratégia é contar com as lideranças. Conto com o apoio daqueles que querem construir um projeto político junto comigo”, afirmou.

Ele falou ainda sobre sua trajetória política. “Nasci, cresci e resido em Osasco onde moro com a minha família. São mais de 30 anos de experiência em gestão, em política e na área administrativa. Tenho orgulho da minha história e me sinto preparado”, disse.

Entre os presentes estavam o vereador Batista Comunidade, os pré-candidatos a deputado federal Saulo Góes, Elias Bittencourt, Chicão do PC do B, Professor Osvaldo Cardoso, Wellington Dias e Apóstolo Eliseu, sindicalistas, presidentes de diversas siglas, entre outros.

Pastores

Ainda esta semana, Gelso Lima também participou de encontro com pastores de diversas igrejas. Na oportunidade, entre outros assuntos, falou como as igrejas têm colaborado com o Poder Público na busca por soluções em diversas áreas, como na questão de recuperação de dependentes químicos e na questão do alcoolismo, entre outros. “Quero discutir com todos os segmentos da sociedade”.