General Heleno diz ter “vergonha” do salário de R$ 19 mil

Da Revista Fórum

Em audiência pública, o ministro General Heleno, chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) disse que sente “vergonha” de receber um contracheque com o salário líquido de R$ 19 mil por mês.

“Eu tenho vergonha do que eu recebo do Exército, isso eu tenho vergonha. Se eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército, e ganho líquido R$ 19.000, eu tenho vergonha”, disse Heleno.

Ele é general aposentado do Exército desde 2011, quando passou à reserva.

Como pensa as elites militares no 🇧🇷: “Eu tenho vergonha do que eu recebo do Exército. Se eu mostrar pro meu filho que eu sou general de Exército, e ganho líquido R$ 19.000, eu tenho vergonha”, disse nesta quarta na Câmara o ministro do GSI general Heleno https://t.co/wg9ZFqTSUi pic.twitter.com/U2EG2qUoMH

— George Marques (@GeorgMarques) 10 de julho de 2019