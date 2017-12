Geraldo Luís lembra de Marcelo Rezende e passa mal ao receber presente em amigo secreto

O apresentador Geraldo Luís passou mal após receber seu presente de amigo secreto no programa “Família Record”, que será exibido no fim de ano da emissora.

Ele ganhou da jornalista Renata Alves, segundo o do jornal Agora São Paulo, um quadro que o retratava com Marcelo Rezende, que morreu vítima de um câncer em setembro.

Geraldo se emocionou demais e precisou ser atendido por uma equipe de socorro no local. Além do quadro, ele ganhou vinte cestas básicas para distribuir em projetos sociais e uma viagem com acompanhante para Sergipe.