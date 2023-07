Gerson Pessoa visita pátio da ViaMobilidade em Osasco e cobra melhorias nas linhas 8 e 9

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) esteve no pátio de manutenção dos trens da ViaMobilidade, que fica em Presidente Altino, em Osasco, para conhecer o novo trem que entrou em operação e cobrar celeridade nas melhorias do serviço prestado aos usuários das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

Gerson compartilhou nas redes sociais imagens do novo modelo de trem e afirmou que a ViaMobilidade deve integrar outros novos 34 carros em breve.

“Estamos aqui para cobrar, exigir mais rapidez nas melhorias e para mostrar os avanços que já foram realizados”, disse o parlamentar durante a visita, que foi feita na terça-feira (4).

A concessionária responsável por administrar as linhas 8 e 9, que atendem a região de Osasco, informou nos primeiros meses do ano o investimento de R$ 87 milhões em melhorias. Desde então, as estações de trem começaram a receber obras de reforma.

Os investimentos em novos trens, reformas e outras intervenções fazem parte do plano da ViaMobilidade para solucionar os constantes problemas que têm causado transtornos aos milhares de passageiros que utilizam as linhas 8 e 9.