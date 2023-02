Gestante em trabalho de parto chega à maternidade de Osasco com ajuda de policiais militares

Gestante em trabalho de parto chega à maternidade de Osasco com ajuda...

Na manhã desta sexta-feira (17), policiais militares ajudaram uma gestante que estava em trabalho de parto a chegar ao hospital e maternidade Amador Aguiar, em Osasco.

Os policiais da Ronda Escolar Cabo Vasconcelos e Cabo Davi se depararam com a mulher, que sentia fortes dores, na avenida Presidente Médici, no Rochdalle. Ela precisava chegar o quanto antes ao hospital e contou com o auxílio dos policiais.

Imediatamente, ao dar entrada na maternidade, a mulher deu à luz a sua filha Lorena, que veio ao mundo cheia de saúde. Mãe e filha passam bem, de acordo com a PM.

