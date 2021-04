Gestantes osasquenses recebem alta após vencerem a covid-19

A manhã desta quarta-feira (7) foi repleta de emoção e alívio para duas gestantes osasquenses que estavam internadas na Maternidade Amador Aguiar, em Osasco, em leitos exclusivos para tratar a covid-19.

publicidade

Elas ficaram internadas há aproximadamente uma semana, venceram a doença e já receberam alta médica. Na saída da maternidade, ao se encontrarem com seus familiares, Thalita, com 28 semanas de gestação, e Verônica, com 26 semanas, foram surpreendidas com uma recepção calorosa, com aplausos, cantos e bexigas.

A alta hospitalar representou um momento de dupla alegria para as futuras mamães: a recuperação da doença e a volta para casa, com saúde e com os bebês saudáveis.

publicidade

NOVO PROGRAMA// “Bolsa do Povo” vai pagar R$ 500 por mês para pessoas de baixa renda trabalharem em escolas