Gestão de hotéis, bares e restaurantes de Osasco, Alphaville e região em tempos de coronavírus é tema de live nesta terça

Nesta terça-feira (14), a partir das 15h, o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região realizará uma live em sua página no Facebook e canal no Youtube com profissionais renomados do setor de food service falando sobre os atuais desafios na área de gestão de hotéis, bares e restaurantes durante a pandemia de covid-19.

No evento, os palestrantes abordarão novos desafios de compras, de processos e segurança alimentar e de higienização.

“Hotéis, bares e restaurantes estão sendo pressionados a adotar novas tecnologias, soluções, processos e políticas para o sucesso do suporte comercial, segurança alimentar e ainda fidelizar os clientes. Os palestrantes convidados terão como objetivo apresentar de forma sintética os principais pontos dessas áreas na gestão”, explicou o presidente do sindicato empresarial, Edson Pinto.

O Visão Oeste é parceiro de mídia oficial do evento e vai transmitir a live ao vivo também em sua página no Facebook. “É um momento de apoiarmos iniciativas que ajudem a salvar vidas e ao mesmo tempo garantir a manutenção dos negócios e empregos para minimizar os impactos na economia”, afirma Jeferson Martinho, diretor de inovação do Portal.

Os palestrantes serão Flávio Guersola, consultor e professor de gestão, especialista em alimentos e bebidas, e em engenharia de cardápios; Flávia Zibordi, consultora e professora de segurança de alimentos; e Juliana Lettrari, especialista em higiene e limpeza nos serviços de alimentação fora do lar.