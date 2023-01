Gilberto Kassab participa de assembleia de prefeitos no Cioeste

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), participou nessa quinta-feira (12) da primeira assembleia de prefeitos do ano do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), em Alphaville.

Kassab atendeu a convite de Josué Ramos, presidente da entidade e prefeito de Vargem Grande Paulista. “A primeira visita do Kassab como secretário de governo serve para demonstrar o espírito de governo municipalista do governador Tarcísio”, disse Josué, destacando que após o primeiro turno das eleições, o atual governador comprometeu-se em manter em andamento os projetos iniciados.

“É importante termos o apoio dos governos estadual e federal, não conseguimos trabalhar sozinhos”, salientou.

O secretário confirmou que o governador estará presente em Barueri para a inauguração da nova sede própria que o Cioeste está provideciando. “Quando juntamos esforços, as coisas funcionam muito melhor e este é o meu papel, de procurar fortalecer todas as ligações da região com o governo do estado”, disse.

Na ocasião, os prefeitos apresentaram demandas da região que precisam de apoio do governo do estado, como a conclusão da obra do Hospital Regional de Barueri, as obras da Castello Branco em Osasco e Barueri, um Hospital e obras de mobilidade em Jandira e a remodelação do Hospital Regional de Osasco, para o aproveitamento de espaços ociosos e ampliação dos serviços.