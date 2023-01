Gilberto Kassab se reúne com prefeitos da região no Cioeste nesta quinta-feira (12)

Gilberto Kassab se reúne com prefeitos da região no Cioeste nesta quinta-feira...

O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), vem à região amanhã (12), às 11h, para se reunir com os prefeitos na sede do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), em Alphaville.

Essa é a 1ª reunião do ano da assembleia de prefeitos do Cioeste e o secretário vem como convidado para acompanhar as discussões sobre as demandas de cada cidade.

Segundo o Jornal Metrópoles, Kassab deverá contar com R$ 1,8 bilhão em caixa este ano para distribuir entre prefeituras e entidades paulistas. Este é o montante destinado a ações de articulação municipal, parcerias e convênios que estava alocado no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Regional, aprovado em dezembro do ano passado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

