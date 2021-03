Gilmar Fubá, campeão mundial pelo Corinthians, morre aos 45 anos

O ex-jogador de futebol Gilmar Fubá, que teve passagem marcante pelo Corinthians, morreu nesta segunda-feira (15), aos 45 anos, vítima de um câncer. Ele estava internado no hospital São Luiz, em São Paulo.

O ex-jogador foi campeão mundial pelo Corinthians no ano 2000 e mantinha uma grande identificação com o alvinegro. “Volante incansável e super querido, foi um dos trunfos da conquista de um Paulista, dois Brasileiros e Mundial 2000. Desejamos muita força aos familiares e amigos”, lamentou o clube, por meio das redes sociais.

Gilmar de Lima Nascimento nasceu em 13 de agosto de 1975, na zona Leste de São Paulo. Cria da base alvinegra, ele foi revelado para a equipe profissional em 1996.

No Corinthians, conquistou seu primeiro título em 1997, no Campeonato Paulista. Depois, integrou a equipe campeã do Brasileirão em 1998, tendo disputado parte do primeiro jogo da final – ele sofreu uma lesão no joelho que o deixou afastado por um ano.

Mamadeira de fubá

Gilmar Fubá, que ganhou esse nome por ter recebido mamadeira de fubá da mãe na infância por falta de leite, também foi parte do elenco que conquistou o Brasileiro em 1999 e o Mundial em 2000, ano em que deixou o clube.

Ele realizou 131 partidas e anotou quatro gols com a camisa do Timão. Depois, já como ex-atleta, trabalhou nas categorias de base do clube. Além disso, integrava a equipe Máster, que realiza jogos de exibição pelo país.

Gilmar Fubá fazia tratamento desde 2016 contra um tipo de câncer de medula óssea. Além do Corinthians, ele atuou por clubes como Fluminense, Schalke 04, da Alemanha, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.