Ginásio de Esportes de Itapevi recebe famílias desabrigadas pelas chuvas

A Prefeitura de Itapevi desativou na quarta-feira (23), o polo de vacinação contra Covid que estava funcionando no Ginásio de Esportes, tanto para quem ia a pé, quanto pelo sistema de vacinação Drive Thru (vacinação dentro do carro).

De acordo com a prefeitura, o motivo é que o Ginásio foi o local oferecido pela administração para abrigar 23 famílias que foram notificadas judicialmente, na última terça-feira (21), para deixarem suas casas e comércios no bairro do Jardim Ruth. A desocupação de área particular foi executada pela Polícia Militar.

A decisão judicial foi fruto de ações fiscalizatórias realizadas pelo Ministério Público Estadual (MPE), referente ao deslizamento ocorrido no dia 30 de janeiro deste ano em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região e que vitimou um bebê de três meses.

“A administração municipal levou as famílias atendidas para abrigo temporário no Ginásio do Esportes, no Centro, fator que suspendeu a vacinação contra Covid-19 no local”, diz nota enviada pela Prefeitura.

Vacinação

A vacinação contra Covid em Itapevi, desde o dia 24, está ocorrendo apenas na Kolping Cristo Rei (Rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi) e unidades básicas de saúde, para todos os públicos acima dos 5 anos de idade, incluindo os idosos acima de 80 anos que já está recebendo, desde o dia 21, a quarta dose do imunizante.

No polo da Kolping, a população pode se vacinar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h.

Nas unidades básicas de saúde a vacinação é das 13h às 15h, com distribuição de 50 senhas diárias, ao meio-dia.

Dia D

O Dia D de vacinação contra Covid em Itapevi está marcado para o dia 2 de abril, sábado, para todos os públicos, na Kolping Cristo Rei, das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h.