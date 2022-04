Ginásios de esportes de Barueri serão reformados

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, vai reformar o Ginásio Poliesportivo José Corrêa e o Ginásio de Esportes José Momi. As obras devem começar ainda em abril e estão previstas para serem concluídas em 180 dias.

O Ginásio José Corrêa, na região central da cidade, terá as estruturas metálicas e de concreto recuperadas, além de melhorias no telhado. O outro é o Ginásio de Esportes José Momi, no Jardim Tupan, que também terá o telhado modificado, revisão nas instalações elétricas e hidráulicas e reforma do piso.

Segundo a Secretaria de Esportes, o ginásio José Corrêa recebe inúmeros eventos esportivos, culturais, educacionais e institucionais, com grande fluxo de pessoas diariamente. Vale destacar que vários jogos de Voleibol da liga profissional são disputados no local.

Já no Ginásio de Esportes José Momi são realizados diversos jogos e eventos, como o Campeonato Municipal Amador de Futsal, competições de alto rendimento e das escolinhas de esportes do Programa “Barueri Esporte Forte”. Eventos de Artes Marciais e Programa Vida Ativa também fazem parte da programação do ginásio.