Ginastas de Osasco chegam às finais de 4 modalidades em campeonato de ginática ritmica

A equipe osasquense de ginástica rítmica conseguiu chegar a quatro finais individuais no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto, que terminou no último dia 2 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

publicidade

Na competição, que reuniu 54 equipes e 142 atletas de diversas regiões do país, Osasco foi representada pelas atletas Gabriela Oliveira, Maria Clara Amaral, Maria Eduarda Félix, Rebecca Lima e Sabrina Mel, além da técnica Maria da Conceição, e a chefe de delegação, Roseli Lopes.

Pelas finais individuais, Maria Clara Amaral, ginasta de nível 2, chegou à final dos aparelhos maças e fita, e ficou em 7° e 8° lugares respectivamente, enquanto Gabriela Oliveira, nível 1, disputou as finais de arco e bola e acabou campeã pelo arco e 4ª na bola. As osasquenses ficaram na 10ª colocação na final por equipes.

publicidade

Além do Campeonato Brasileiro, foi realizado também a Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica Juvenil. Nessa modalidade a equipe também marcou presença com a mesma comissão técnica, que ganhou o refoço da técnica Debora Campos e as atletas Isabella Akemi, Julia Milicic, Julia Cacioli, Sofia dos Santos e Sophia Prado, além de Maria Eduarda Félix, que também estava listada para participar da competição adulta.

Todas as atletas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

publicidade