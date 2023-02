Ginecologista explica quais sinais podem indicar endometriose e orienta sobre tratamento

A endometriose afeta uma a cada dez mulheres no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A ginecologista Mariana Rodrigues, especialista no tratamento da doença, explica que a endometriose é caracterizada pelo crescimento anormal do tecido endometrial em regiões localizadas fora da cavidade uterina.

publicidade

A profissional destaca que a cólica é um dos sintomas mais comuns da doença. “Um dos problemas da endometriose é que existe uma cultura que ter cólica menstrual é normal, mas nem sempre é assim. A mulher que possui cólicas fortes, incapacitantes e progressivas, que em cada ciclo ficam mais intensas, deve atentar-se, pois esse é um dos principais sinais da endometriose”, explica Mariana Rodrigues.

Além da alteração da cólica menstrual, existem outros problemas que devem ser observados, como sangramento nas fezes, massa abdominal palpável, alterações intestinais, dor para evacuar ou urinar, assim como dores durantes relações sexuais. Caso algum desses sintomas apareça, paralelamente às cólicas, é necessário que a mulher procure um especialista o mais rápido possível.

publicidade

“Temos visto um aumento nos casos de endometriose, o que se deve, principalmente, a fatores externos como exposição a poluentes, agrotóxicos, estresse e falta de exercícios físicos, além do fato de as mulheres estarem preferindo engravidar mais tarde. Todas essas questões podem contribuir para o surgimento e desenvolvimento da doença”, avalia a ginecologista.

Uma alimentação saudável, acompanhada de exercícios físicos e atividades de controle de estresse, contribui não apenas para o tratamento, mas também para a prevenção recidiva da endometriose. “Vale lembrar sobre a importância de se ter um acompanhamento médico para tratar a doença”, lembra Mariana.

publicidade

O tratamento da endometriose pode ser clínico ou cirúrgico. “Para alívio dos sintomas das mulheres que não desejam engravidar e que não têm indicação de cirurgia, fazemos bloqueio hormonal, para cessar a menstruação, orientamos uso de fitomedicamentos, vitaminas e dieta anti-inflamatória. E também temos orientado a prática de atividade física e a fisioterapia pélvica associada à acupuntura”, explica a especialista.

Segundo Mariana Rodrigues, o tratamento deverá ser realizado ao longo de toda a vida da mulher, para acompanhamento e para evitar a progressão da doença.