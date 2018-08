“Girou, ligou, ganhou”, da Renault, distribui 100 Kwid em campanha estrelada por Anitta

A Renault apresenta nesta semana mais uma edição da tradicional ação promocional “Girou, Ligou, Ganhou”, que, pela primeira vez, dará 100 carros aos consumidores em todo o Brasil. Protagonizada por Anitta, a campanha multiplataformas criada pela agência DPZ&T ainda promove a reunião inédita da estrela com os outros dois embaixadores da marca, Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso.

Publicidade

Para potencializar a ação, Renault e McDonald’s se uniram para transformar os restaurantes em pontos de contato com a promoção da Renault. Na voz da cantora Anitta, a campanha resgata o icônico jingle do Big Mac, cuja letra foi alterada para destacar as vantagens da promoção.

Com início marcado para 10 de agosto, a promoção possui a mesma dinâmica dos anos anteriores. Basta ir a uma concessionária Renault, escolher uma chave e tentar dar a partida no veículo, que será o Kwid nesta edição. Ganha o carro quem conseguir ligá-lo girando a chave. Para quem não levar o Kwid, a Renault terá condições especiais, com entrada de 100 Reais ou taxa zero.

“No ano em que a Renault completa 20 anos de fábrica no Brasil, a promoção mais popular do mercado está mais especial do que nunca. Somos a única montadora que oferece ao cliente a oportunidade de ganhar um carro apenas interagindo com os modelos da marca. Desta vez, a quantidade de carros, a condição comercial e a parceria com o McDonald’s dão um caráter único para a promoção”, afirma Federico Goyret, diretor de marketing da Renault do Brasil.

Publicidade

Com produção da Vetor Zero, o filme de lançamento entra no ar no dia 9 de agosto no intervalo da novela das 21h. O comercial conta com as participações de Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso espalhando a novidade dos 100 carros da promoção para Anitta. “Preparada”, ela conta com a ajuda de dois especialistas em fofoca para a notícia ganhar ainda mais repercussão no Brasil: Nelson Rubens e Leão Lobo. Uma semana depois, outro filme com Anitta, Leão Lobo e Nelson Rubens dá sequência à comunicação.

Renault e McDonald’s

Também a partir do dia 10 de agosto – data em que começa a promoção “Girou, Ligou, Ganhou” –, a ação exclusiva de Renault e McDonald’s aumenta as oportunidades de o consumidor ganhar um Kwid. Quem passar em um drive-thru da rede de restaurantes e pedir um Big Mac ou qualquer Mc Oferta recebe mais uma chave para girar, ligar e ganhar numa concessionária Renault.

“É uma parceria inovadora que tem tudo para gerar benefícios aos consumidores de ambas as marcas em todo o País. Nunca antes o McDonald’s realizou algo tão grandioso com uma montadora. E isso vai ao encontro do que tanto frisamos, que é garantir novas experiências ao consumidor”, comenta Roberto Gnypek, vice-presidente de marketing do McDonald’s.

Publicidade

A ação tem filme para as redes sociais oficiais da montadora também criado pela DPZ&T. O destaque é Anitta dirigindo um Kwid até um drive-thru e cantando uma adaptação do jingle clássico do Big Mac, que completa 50 anos em 2018.

“No filme para a TV, ressaltamos o quanto o Brasil inteiro precisa saber da promoção. Por isso, pensamos em ícones brasileiros, como Leão Lobo e Nelson Rubens, para a notícia ganhar a abrangência que ela merece. Quanto à ação que une Renault e McDonald’s, a promoção é potencializada. E ela é tão especial que conta com uma nova versão de uma música tão marcante de um sanduíche que é referência durante meio século. Só que, em vez de elencar os ingredientes do Big Mac, a letra exalta a promoção da Renault na voz da Anitta, que é influenciadora das duas marcas”, afirma Rafael Urenha, CCO da DPZ&T.

A campanha apresenta desdobramentos nos canais sociais, incluindo interações entre Renault e McDonald’s. Os embaixadores Anitta, Marina Ruy Barbosa e Bruno Gagliasso também interagem entre si usando seus perfis oficiais.

Da mesma forma, Nelson Rubens e Leão Lobo trocam tweets a respeito da promoção. Além disso, a promoção terá um filme exclusivo de pós-vendas que convida os consumidores da marca a fazer suas revisões no período da ação para ganhar uma chave extra.