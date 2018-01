Globo compra direitos de exibição do Chaves e Chapolin

O Grupo Globo, por meio da Globosat, firmou uma parceria com a Televisa, que tem ligação com o SBT e com o Grupo Chespirito, na compra dos direitos de exibição das séries Chaves e Chapolin. A informação foi divulgada pelo “Fórum Chaves”, uma das maiores fontes da série, e pelo jornalista Paulo Pacheco.

Segundo o site UOL, a Globo comprou 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin. Grande parte destes episódios são inéditos, sendo 117 de “Chaves” e 127 de “Chapolin”, que serão dublados.

Com a aquisição da Globosat, o Multishow terá mais episódios de Chaves que o SBT, somente histórias gravadas entre 1972 e 1979 (com dublagem clássica da Maga) e entre 1987 e 1992 (dentro do programa “Clube do Chaves”, com dublagem da Gota Mágica).