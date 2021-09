Globo é condenada a indenizar participante do “jantar que não deu certo”

A TV Globo foi condenada a indenizar uma participante de um jantar romântico exibido no “Mais Você”, em junho de 2019. Nicole Cristine Leal de França foi pega de surpresa pelo namorado e foi muito criticada na internet pela reação negativa ao quadro especial do programa, que celebrava o Dia dos Namorados.

publicidade

Indignada com a repercussão de sua participação, a jovem decidiu processar a emissora, que deverá pagar R$ 10 mil por danos morais. A decisão é da juíza de Direito Mônica de Freitas Lima Quindere, da 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a produção do programa apresentado por Ana Maria Braga preparou um quadro especial para o Dia dos Namorados. Em lugares públicos, a equipe abordou pessoas desconhecidas e ofereceu um jantar romântico gratuito. Pedro Galvão, até então namorado de Nicole, decidiu participar.

publicidade

Nicole, que havia aceitado o convide, não escondeu o constrangimento por estar em rede nacional. “Estou aqui por consideração, se não ficaria feio pra você”, disse para o namorado. Pedro respondeu: “No fundo, pensei que você poderia ter essa reação”.

“O jantar que não deu certo” foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no dia em que o programa foi ao ar. O casal chegou a se pronunciar sobre o episódio nas redes sociais e a jovem decidiu recorrer à Justiça.

publicidade

Em sua defesa, a Globo alegou que Nicole havia autorizado a utilização da imagem, o que a impediria de solicitar indenização. No entanto, na decisão, a juíza afirmou que o uso da imagem não deve ser confundido com direitos à privacidade, honra e intimidade.

Além de pagar R$ 10 mil em indenização, a emissora foi obrigada a retirar a matéria do ar e do site e ficou proibida de reproduzir qualquer trecho do episódio. A Globo pode recorrer da decisão.

“ESTOU ENROLADA”// Luciana Gimenez vive romance com economista