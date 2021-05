Globo exibe Milagre na Cela 7 no Cinema Especial hoje (12/05)

O Cinema Especial hoje (12/05) tem como atração o filme Milagre na Cela 7 na Globo. O longa, inédito na TV aberta, vai ao ar por volta das 22h25, logo após mais um capítulo de Império.

A produção lançada em 2019, conta a história de Memo (Aras Bulut Íynemli), um pastor de ovelhas que vive com sua filha e avó em uma vila na costa turca, durante o período do golpe de estado na década de 1980. Um dia a vida dele é subitamente virada de cabeça para baixo quando a filha do comandante morre.

Memo é injustamente acusado do assassinato da menina e condenado à morte. Na prisão, ele é colocado na cela número 7 e todos que vivem ali o recebem inicialmente com ódio, mas aos poucos começam a se convencer de sua inocência e se mobilizam para salvar sua vida. Ele também conta com a ajuda da filha e de outras pessoas que estão do outro lado das grades.

Milagre da Cela 7 é um filme turco de Mehmet Ada Oztekin e tem no elenco Aras Bulut Íyneml, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal e Celile Toyon.

O filme Milagre na Cela 7 também está disponível na plataforma de Streaming Globoplay.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Miracle In Cell No. 7

Elenco: Aras Bulut Iynemli, Deniz Baysal, Nisa Sofiya Aksongur

Dubladores: Adriana Torres, Letícia Japiassú, Sérgio Cantú

Direção: Mehmet Ada Oztekin

Nacionalidade: Turca

Gênero: Drama