Globo exibe minissérie baseada no filme Carcereiros com 4 episódios

A TV Globo exibe a minissérie Carcereiros, baseada no filme Carcereiros – A Noite sem Fim, com quatro episódios, que serão exibidos entre segunda-feira (18/01) e sexta (22) – exceto na quarta, 20 – logo após a novela A Força do Querer.

A versão do longa para a TV traz cenas inéditas, gravadas especialmente para a exibição como minissérie. A história é livremente inspirada no livro “Carcereiros”, do médico Drauzio Varella, e já teve duas temporadas, entre 2018 e 2019.

Carcereiros – de 18 a 22/01 (exceto dia 20), após a novela A Força do Querer, na Globo

Na trama, Adriano tem de enfrentar, em uma única noite, a tensão entre duas facções criminosas e controlar todos os passos de um perigoso terrorista internacional.

