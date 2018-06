Goleira campeã da Libertadores fala sobre empoderamento feminino em Barueri

Em clima de Copa do Mundo, a Secretaria da Mulher de Barueri dá o pontapé inicial com uma iniciativa para ajudar a empoderar a mulherada também no esporte. O projeto “Elas na Jogada” traz mulheres atletas de esportes tipicamente masculinos, como o futebol, para compartilhar suas histórias de sucesso em encontros com entrada gratuita.

E para começar a partida de ideias, a goleira profissional Thaís Helena estará na Secretaria da Mulher na segunda-feira (25), a partir das 10h30, e dividirá sua experiência estimulando mais mulheres a conquistarem seus espaços em todas as áreas, inclusive no futebol.

“Esse bate-papo será uma troca de experiências e visa incentivar as mulheres a buscarem e ocuparem o seu lugar de direito, e um deles é o futebol. Pensando nisso, estamos planejando inserir essa modalidade em nossa grade esportiva”, destaca a secretária da Mulher, Giani Cristina de Souza.

A goleira Thaís Helena acumula títulos em diversos clubes brasileiros como Palmeiras, Corinthians, Santos e Portuguesa e atuou fora do Brasil pelo FF Yzeure, da França, e Asa Tel Aviv, de Israel. Ela é campeã paulista pelo São José, onde também conquistou, em 2013, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Venceu novamente a Libertadores, em 2015, jogando pela Ferroviária.

O evento é gratuito e a Secretaria da Mulher fica na avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto, em Barueri. Mais informações: 4706-4046.