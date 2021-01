Golpe: anúncios falsos da venda de vacina contra a covid-19 circulam na web, alerta Procon-SP

Os consumidores devem ficar atentos a falsos anúncios sobre a venda de vacinas contra a covid-19 veiculados na internet. O alerta foi emitido pela Fundação Procon-SP, nesta terça-feira (5).

Conforme destaca o órgão fiscalizador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não liberou a aplicação/venda de nenhuma vacina contra a covid-19 na rede pública ou privada no país.

O alerta foi feito com base em denúncias recebidas nas rede sociais. Nesta terça-feira, o Procon-SP identificou um site com anúncios de um falso imunizante contra covid-19, chamado Farmácia 24 horas, já retirado do ar. Segundo a instituição, dez caixas, contendo dez doses, eram vendidas por R$ 98.

“As pessoas, diante da grave situação que estamos vivendo, adquirem essas vacinas que, obviamente, não serão entregues. Trata-se de um golpe, de uma empresa que não existe, que abusa do medo e insegurança dos cidadãos. Isso é crime e o Procon-SP vai atuar junto com a Polícia Civil”, avisa Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Denuncie

Caso sejam encontrados outros anúncios falsos sobre a suposta venda de vacinas contra a covid-19, a instituição orienta ao consumidor a denunciar. As denúncias podem ser feitas no site do Procon-SP, no aplicativo ou por meio das redes sociais do órgão fiscalizador.